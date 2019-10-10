https://static.news.ru/photo/f0fe224a-eb36-11e9-a4f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wikimedia

Небольшая группа сотрудников Blizzard днём 8 октября собралась у статуи орка перед офисом компании. Работники вышли на протест против действий в отношении киберспортсмена, поддержавшего протестующих в Гонконге во время прямой трансляции.

Мера, которую Blizzard приняла против игрока, была довольно ужасающей, но не удивительной. Blizzard зарабатывает много денег в Китае, но теперь компания находится в таком неловком положении, что мы не можем поддерживать наши ценности, — прокомментировал протест The Daily Beast сотрудник Blizzard, пожелавший сохранить анонимность.

Как заметил другой работник компании, собравшиеся хотят, чтобы люди во всём мире играли в их игры, но никакие действия не могут быть предприняты с сохранением политического нейтралитета. Количество участников демонстрации колебалось в течение дня (от 10 до 30 человек). Протестующие также подписали петицию, в которой выразили недовольство действиями Blizzard. Документ планируют передать руководству.

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