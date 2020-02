Согласно документу Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Хаузер взял «долговременный отпуск» весной 2019 года. О причинах пока ничего не известно.

Хаузер вместе со своим братом Сэмом, Терри Донованом, Джейми Кингом и Гэри Форменом основал студию в 1998 году. Творческий вице-президент принял участие в создании всех её крупных проектов, в том числе написав сценарии для Grand Theft Auto V (GTA V) и Red Dead Redemption 2, самых успешных игр разработчиков.

Сэм Хаузер, как заявили в материнской компании Take-Two Interactive, останется в Rockstar Games на прежней позиции.