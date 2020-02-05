https://static.news.ru/photo/ca9f89b2-47df-11ea-becc-fa163e074e61_660.jpg Дэн Хаузер Фото: rockstarintel.com

Дэн Хаузер, один из основателей Rockstar Games, покинет компанию. Последним рабочим днём творческого вице-президента компании станет 11 марта.

Согласно документу Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Хаузер взял «долговременный отпуск» весной 2019 года. О причинах пока ничего не известно.

Мы чрезвычайно благодарны за его (Дэна Хаузера. — NEWS.ru) вклад. Rockstar Games создала одни из наиболее признанных критиками и коммерчески успешных игровых миров, глобальное сообщество страстных поклонников и невероятно талантливую команду, которая по-прежнему сосредоточена на текущих и будущих проектах, — говорится в документе.

Хаузер вместе со своим братом Сэмом, Терри Донованом, Джейми Кингом и Гэри Форменом основал студию в 1998 году. Творческий вице-президент принял участие в создании всех её крупных проектов, в том числе написав сценарии для Grand Theft Auto V (GTA V) и Red Dead Redemption 2, самых успешных игр разработчиков.

Сэм Хаузер, как заявили в материнской компании Take-Two Interactive, останется в Rockstar Games на прежней позиции.

Take-Two tells me that Sam Houser, co-founder/CEO of Rockstar and Dan's brother, will remain at the company and his role is unchanged https://t.co/Mqwn4QSO9A — Patrick Shanley (@pshanley88) February 4, 2020

Ранее NEWS.ru рассказал, что GTA V возглавила список самых продаваемых игр десятилетия в США.