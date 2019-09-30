https://static.news.ru/photo/d7a51aca-e360-11e9-9a1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Global Look Press

Компания Sony Interactive Entertainment подала патент на голосового помощника на базе искусственного интеллекта. Разработка получила название PlayStation Assist, и она должна отвечать на запросы пользователей во время игры.

Sony has filed a new patent for an AI powered voice assistant called PlayStation Assist.



You can input a query and then the game will dynamically respond.



E.g. Ask for the nearest health pack > The game marks it on your map. https://t.co/BQWibOqSRP pic.twitter.com/PNKDEH7jGe — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 29 сентября 2019 г.

PlayStation Assist сможет подсказать, где на уровне находятся аптечка и оружие или как победить врага. Помощник подстраивается под ситуацию в режиме реального времени. Игроки смогут посылать запросы в любом формате (текст, аудио или видео) и даже комбинировать их.

В патенте также говорится о приложении-компаньоне, которое сможет отслеживать игровые достижения и показывать пользователю статистическую информацию.

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