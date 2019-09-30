Компания Sony Interactive Entertainment подала патент на голосового помощника на базе искусственного интеллекта. Разработка получила название PlayStation Assist, и она должна отвечать на запросы пользователей во время игры.
Sony has filed a new patent for an AI powered voice assistant called PlayStation Assist.
You can input a query and then the game will dynamically respond.
PlayStation Assist сможет подсказать, где на уровне находятся аптечка и оружие или как победить врага. Помощник подстраивается под ситуацию в режиме реального времени. Игроки смогут посылать запросы в любом формате (текст, аудио или видео) и даже комбинировать их.
В патенте также говорится о приложении-компаньоне, которое сможет отслеживать игровые достижения и показывать пользователю статистическую информацию.