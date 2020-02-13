https://static.news.ru/photo/8b6fe4da-4e42-11ea-a55b-fa163e074e61_660.jpg Фото: PlayStation Россия/youtube.com

Sony опубликовала рекламный ролик «Почувствуйте мощь PlayStation», приуроченный ко Дню святого Валентина. По сюжету группа солдат спускается в шахту, в которой обнаруживает необычный склад.

Компания вновь вернулись к стилю жутких рекламных роликов, которые использовала для продвижения консолей PS2 и PS3, включая видео с плачущей куклой, кубиком Рубика и яйцами.

В начале февраля Sony отчиталась за третий квартал 2019-го финансового года. Количество отгруженных консолей PlayStation 4 (PS4) достигло отметки в 108,9 млн.

Ранее NEWS.ru рассказал, что японская компания запустила страницу консоли следующего поколения PS5 на официальном сайте PlayStation. Она доступна в нескольких странах, в том числе и в России.

При этом аналитики считают, что вспышка коронавируса может способствовать задержке выхода консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. В случае длительного перерыва в работе заводов в Китае игровые новинки не успеют появиться на полках магазинов к концу 2020 года.