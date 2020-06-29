Sony раздаст три игры в честь юбилея PS Plus

https://static.news.ru/photo/6466bd2c-ba04-11ea-98f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: playstation.com

Компания Sony объявила линейку июльских игр для PS Plus. Подписчики в честь десятилетия сервиса получат три игры вместо традиционных двух.

Игроки смогут забрать баскетбольный симулятор NBA 2K20, приключенческий экшен Rise of the Tomb Raider и интерактивный триллер Erica, который и стал бонусом от разработчиков. Июльская линейка будет доступна с 7 июля по 3 августа.

В рамках юбилея Sony также подготовила тематическую бесплатную тему, но её можно будет загрузить в течение ограниченного времени.

До начала нового месяца в PS Plus подписчики ещё могут скачать бесплатные Call of Duty: WWII и Star Wars Battlefront II.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony Interactive Entertainment в сотрудничестве с компанией HackerOne запустила публичную программу PlayStation Bug Bounty. Специалисты по кибербезопасности и игроки получили возможность заработать деньги за поиск уязвимостей в консоли PlayStation 4 (PS4) и онлайн-сервисе PlayStation Network.

Производитель предлагает вознаграждения за нахождение любых проблем, включая критические. Премия за обнаружение подобного рода уязвимости начинается от $50 тысяч. Ранее Sony пользовалась помощью лишь некоторых исследователей, однако компания решила сделать программу доступной для более широкого круга пользователей.