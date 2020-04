Sony отложила выход The Last of Us Part II и Marvel's Iron Man VR

В компании отметили, что кризис, вызванный COVID-19, не позволяет решить проблемы с логистикой, чтобы достойно представить игры. Другая продукция будет выходить без задержек.

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve.