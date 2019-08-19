https://static.news.ru/photo/5804326c-c2b6-11e9-8d68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Insomniac Games

Компания Sony объявила о покупке Insomniac Games. Разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios.

Big news: @InsomniacGames is joining PlayStation’s Worldwide Studios! We are honored and thrilled to join forces with this legendary developer. Please join us in congratulating our friends and partners at Insomniac! pic.twitter.com/hhhqhxZE7k — PlayStation (@PlayStation) 19 августа 2019 г.

Их последний проект, PS4-эксклюзив «Человек-паук», получил высокие оценки от сообщества и критиков. Экшен разошёлся тиражом в 3,3 млн копий за первые три дня с начала продаж и стал самой быстропродаваемой игрой в истории Sony.

В июле «Человек-паук» обошёл Batman: Arkham City и получил звание «самой продаваемой игры про супергероев в США».

Ранее News.ru рассказал, что Google провела второй выпуск Stadia Connect. Разработчики обновили список игр, которые будут доступны пользователям игрового сервиса.