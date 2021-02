Смолов сыграет в «Лиге звёзд спорта» по CS:GO против сборной MMA

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выпуск ремейка знаменитой игры Prince of Persia: The Sands of Time отложена на неопределённый срок. Об этом сообщил разработчик — компания Ubisoft.

На своей странице в Twitter команда проекта отмечает, что данная новость является для поклонников неприятным сюрпризом. По словам разработчиков, они намерены создать лучшую игру, которая доставит удовольствие всем фанатам, потому...