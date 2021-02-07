Смолов сыграет в «Лиге звёзд спорта» по CS:GO против сборной MMA

Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Фёдор Смолов стал участником «Лиги звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом говорится в сообщении на сайте соревнований.
Первый матч Смолов проведёт за команду футболистов Strikers под ником starsa1lor. Его «одноклубниками» станут Владислав Игнатьев (IGNA***), Виталий Лысцов (Karlione11), Владимир Шолох (Дядя Вова) и игрок московского «Динамо» Андрей Мазурин (Mazur87).
Соперниками футболистов станет сборная смешанных единоборств Hammers, в состав которой вошли Роман Гнездилов, Руслан Колонтаевский, Руслан Данченко, Андрей Поздин и Вадим Курило. Матч начнётся в 21:30 7 февраля.
Strikers провели дебютный матч против команды танцевального спорта Flames, встреча закончилась победой танцоров со счётом 16:5.
«Лига звёзд спорта»