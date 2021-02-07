Смолов сыграет в «Лиге звёзд спорта» по CS:GO против сборной MMA

https://static.news.ru/photo/4e0536ec-6938-11eb-accf-96000091f725_660.jpg Фёдор Смолов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий сборной России и московского «Локомотива» Фёдор Смолов стал участником «Лиги звёзд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive. Об этом говорится в сообщении на сайте соревнований.

Первый матч Смолов проведёт за команду футболистов Strikers под ником starsa1lor. Его «одноклубниками» станут Владислав Игнатьев (IGNA***), Виталий Лысцов (Karlione11), Владимир Шолох (Дядя Вова) и игрок московского «Динамо» Андрей Мазурин (Mazur87).

Соперниками футболистов станет сборная смешанных единоборств Hammers, в состав которой вошли Роман Гнездилов, Руслан Колонтаевский, Руслан Данченко, Андрей Поздин и Вадим Курило. Матч начнётся в 21:30 7 февраля.

Strikers провели дебютный матч против команды танцевального спорта Flames, встреча закончилась победой танцоров со счётом 16:5.

«Лига звёзд спорта» стартовала в декабре 2020 года и продлится до июня 2021 года, в ней принимают участие представители 16 видов спорта. Ранее гандболист ЦСКА Никита Автономов назвал непростой победу над гребцами в игре CS:GO, писал NEWS.ru.