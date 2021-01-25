Гандболист ЦСКА назвал непростой победу над гребцами в игре CS:GO

https://static.news.ru/photo/bd74ef2e-5f1d-11eb-a749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Counter-Strike: Global Offensive

Матч «Лиги звёзд спорта» по игре Counter-Strike: Global Offensive, в которой принимают участие представители 16 видов спорта, между командами HandballCS (гандболисты) и Natus Rowers (гребцы) завершился победой представителей ручного мяча.

В первой половине встречи игра была равной, но затем гандболисты перехватили инициативу и победили со счетом 16:10. Капитан HandballCS, вратарь московского ЦСКА Никита Автономов заявил, что игра была сложной.

Игра далась нелегко, но мы вспомнили, как выступали полгода назад на Турнире звёзд спорта, — приводит его слова пресс-служба Федерации компьютерного спорта Москвы.

В свою очередь, капитан Natus Rowers, вице-чемпион Европы по академической гребле Иван Баландин заявил, что игра не пошла у команды с самого начала.

Игра не пошла с самого начала, мы просто перестали стрелять. Сказался долгий перерыв. Сейчас у нас не все могут тренироваться, играем раз в месяц, поэтому сложно готовиться к матчу, — отметил спортсмен.

В рамках первого Турнира звёзд спорта HandballCS и Natus Rowers встречались в полуфинале. Тогда победу также одержали гандболисты, которые в итоге заняли второе место, уступив в гранд-финале футболистам.



В «Лиге звезд спорта» удача пока не на стороне сборной по академической гребле. В матче открытия Natus Rowers в упорной борьбе уступили команде баскетболистов (SU:LE) со счётом 14:16, писал NEWS.ru.