Шесть новых дополнений появятся в Civilization VI

https://static.news.ru/photo/fce855ea-93b9-11ea-ae1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: civilization.com

Компании 2K Games и Firaxis анонсировали новые дополнения к игре Civilization VI. Они получили название New Frontier Pass.

Игрок может купить комплект из шести дополнений за $40. Они будут доступны до 31 марта 2021 года. Первое дополнение Maya & Gran Colombia Pack ожидается 21 мая. Игроку будут доступны новые юниты, строения и лидеры, чудеса природы, ресурсы, города-государства для цивилизаций Майя и Великая Колумбия. Также можно будет использовать режим «Апокалипсис».

Другие дополнения выйдут в июле, сентябре, январе и марте. Часть из дополнений потребует установленные расширения Rise and Fall или Gathering Storm, сообщает «Игромания».

NEWS.ru писал, что компания Blizzard может выпустить ремастер Diablo II. Французские журналисты ActuGaming со ссылкой на свой источник сообщают, что игра получит подзаголовок Resurrected и выйдет до конца 2020 года. Планируется, что ремастер должен порадовать поклонников франшизы, пока они ждут выхода Diablo IV.