Студия Respawn представила проект для виртуальной реальности. Им стал VR-шутер Medal of Honor: Above and Beyond, который вернёт игроков на поля сражений Второй мировой.

Главным героем боевика станет агент Управления стратегических служб. Действие сюжетной кампании развернётся как на суше, так и в воздухе и на море. Игрокам предстоит посетить Францию до высадки в Нормандии, принять участие во вторжении сил союзников (миссия на Омаха-Бич также вернётся), а также саботировать нацистские базы, в числе которых норвежская гидроэлектростанция.

Прохождение игры займёт от 10 до 12 часов. Над проектом работает продюсер и сценарист оригинальной Medal of Honor Питер Хёршманн. Авторы также заявили, что в шутере будет мультиплееер, но пока не делились подробностями сетевого режима.

Medal of Honor: Above and Beyond станет доступен владельцам Oculus Rift в 2020 году.

Ранее студия Kojima Productions сообщила, что PS4-эксклюзив Death Stranding отправился в печать. Разработка игры полностью завершена, написал News.ru.