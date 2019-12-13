Организаторы The Game Awards 2019 объявили победителей «игрового Оскара». Игрой года стала Sekiro: Shadows Die Twice, однако больше всего наград в минувший вечер получила RPG Disco Elysium.
Игра года: Sekiro: Shadows Die Twice
Лучшая постановка: Death Stranding
Лучшее повествование: Disco Elysium
Лучший художественный стиль: Control
Лучший саундтрек: Death Stranding
Лучший звуковой дизайн: Call of Duty: Modern Warfare
Лучшая актёрская игра: Мадс Миккельсен (Клифф, Death Stranding)
Игра, оказавшая наибольшее влияние: Gris
Лучшая поддерживаемая игра: Fortnite
Лучшая инди-игра: Disco Elysium
Лучшая мобильная игра: Call of Duty: Mobile
Лучшая VR/AR-игра: Beat Saber
Лучший экшен: Devil May Cry 5
Лучший приключенческий экшен: Sekiro: Shadows Die Twice
Лучшая ролевая игра: Disco Elysium
Лучший файтинг: Super Smash Bros. Ultimate
Лучшая семейная игра: Luigi's Mansion 3
Лучшая стратегия: Fire Emblem: Three Houses
Лучшая спортивная/гоночная игра: Crash Team Racing Nitro-Fueled
Лучший мультиплеер: Apex Legends
Лучшая киберспортивная игра: League of Legends
Лучший киберспортсмен: Кайл «Bugha» Герсдорф
Лучшая киберспортивная команда: G2 Esports(LOL)
Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft в рамках The Game Awards 2019 объявила название нового поколения игровых консолей — Xbox Series X. Устройство выполнено в вертикальной форме. Новинка поступит в продажу в конце 2020 года.
Вместе с внешним видом консоли глава Xbox Фил Спенсер также анонсировал одну из первых игр для Xbox Series X — Senua's Saga: Hellblade II, сиквел экшена 2017 года.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен