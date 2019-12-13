https://static.news.ru/photo/bee4c030-1d62-11ea-a69c-fa163e074e61_660.jpg Фото: FromSoftware/Activision

Организаторы The Game Awards 2019 объявили победителей «игрового Оскара». Игрой года стала Sekiro: Shadows Die Twice, однако больше всего наград в минувший вечер получила RPG Disco Elysium.

Игра года: Sekiro: Shadows Die Twice

Лучшая постановка: Death Stranding

Лучшее повествование: Disco Elysium

Лучший художественный стиль: Control

Лучший саундтрек: Death Stranding

Лучший звуковой дизайн: Call of Duty: Modern Warfare

Лучшая актёрская игра: Мадс Миккельсен (Клифф, Death Stranding)

Игра, оказавшая наибольшее влияние: Gris

Лучшая поддерживаемая игра: Fortnite

Лучшая инди-игра: Disco Elysium

Лучшая мобильная игра: Call of Duty: Mobile

Лучшая VR/AR-игра: Beat Saber

Лучший экшен: Devil May Cry 5

Лучший приключенческий экшен: Sekiro: Shadows Die Twice

Лучшая ролевая игра: Disco Elysium

Лучший файтинг: Super Smash Bros. Ultimate

Лучшая семейная игра: Luigi's Mansion 3

Лучшая стратегия: Fire Emblem: Three Houses

Лучшая спортивная/гоночная игра: Crash Team Racing Nitro-Fueled

Лучший мультиплеер: Apex Legends

Лучшая киберспортивная игра: League of Legends

Лучший киберспортсмен: Кайл «Bugha» Герсдорф

Лучшая киберспортивная команда: G2 Esports(LOL)

Ранее NEWS.ru рассказал, что Microsoft в рамках The Game Awards 2019 объявила название нового поколения игровых консолей — Xbox Series X. Устройство выполнено в вертикальной форме. Новинка поступит в продажу в конце 2020 года.

Вместе с внешним видом консоли глава Xbox Фил Спенсер также анонсировал одну из первых игр для Xbox Series X — Senua's Saga: Hellblade II, сиквел экшена 2017 года.