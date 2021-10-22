Rockstar опубликовала трейлер и цены обновлённых частей GTA

Скриншоты и трейлер GTA: The Trilogy — The Definitive Edition появились на сайте Rockstar. Кроме того, открылись предзаказы на обновлённые версии классических игр серии на всех основных платформах.
Цифровая версия игры
Кроме того, ремастер GTA: San Andreas будет доступен в Xbox Game Pass, а ремастер GTA III — в PS Now. Версию для ПК можно будет купить в Rockstar Store за 4279 рублей, игру для PlayStation оценили в 4639 рублей, для Xbox — в $59,99 (около 4200 рублей), для Nintendo — 5399 рублей.
Игра будет поддерживать разрешение 4K и частоту кадров до 60 fps на консолях нового поколения.
Ранее один из депутатов Демократической партии США в штате Иллинойс высказался за запрет видеоигры Grand Theft Auto (GTA). Свою инициативу он объяснил ростом случаев угона автомобилей в самом крупном городе штата — Чикаго.