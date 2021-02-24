Американский депутат предложил запретить игру GTA

https://static.news.ru/photo/4cdd332e-769d-11eb-8382-96000091f725_660.jpg Фото: gta5pagee/facebook.com

Один из депутатов Демократической партии США в штате Иллинойс высказался за запрет видеоигры Grand Theft Auto (GTA). Свою инициативу он объяснил ростом случаев угона автомобилей в самом крупном городе штата — Чикаго.

Депутат работает над законопроектом, который предусматривает запрет на продажу игры на территории Иллинойса. По его словам, сцены преступлений, которые демонстрируются в GTA, вдохновляют молодёжь на противоправную деятельность.

Политика поддержали активисты, которые патрулируют АЗС в Чикаго для предотвращения угонов. Они также склонны считать, что в росте числа хищений автомобилей виновата видеоигра, сообщает ABC 7.

GTA — серия мультиплатформенных компьютерных игр в жанре action-adventure, разрабатываемых компанией Rockstar. Первая часть вышла в ноябре 1997 года, последняя на сегодняшний день Grand Theft Auto V — в 2013-м. Игроку предлагается роль преступника, который поднимается по карьерной лестнице, выполняя различные поручения главарей криминального мира.

Ранее NEWS.ru писал, что по GTA V может быть снять фильм. В сюжете игры есть три главных героя — Франклин, Майкл и Тревор. По данным СМИ, сюжет будущей картины может быть построен вокруг них. Пока работа над фильмом находится на самой ранней стадии.