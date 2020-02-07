https://static.news.ru/photo/f56691fa-4973-11ea-b289-fa163e074e61_660.jpg Фото: PlayStation 5

Вспышка коронавируса может способствовать задержке выхода консолей следующего поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. В случае длительного перерыва в работе заводов в Китае игровые новинки не успеют появиться на полках магазинов к концу 2020 года.

Как заметили специалисты инвестиционной компании Jefferies Group, отложенный релиз — это худший вариант. В лучшем случае компании выпустят ограниченную стартовую партию консолей, передаёт Business Insider.

Ранее японская корпорация Nintendo проинформировала потребителей на домашнем рынке о перебоях в производстве и поставках консоли Switch и сопутствующих аксессуаров из-за вируса 2019-nCoV. На данный момент предварительный заказ устройства, оформленного в стиле популярного симулятора Animal Crossing, отложен на неопределённый срок.

В начале февраля NEWS.ru рассказал, что Sony запустила страницу консоли следующего поколения PS5 на официальном сайте PlayStation. Она доступна в нескольких странах, в том числе и в России.