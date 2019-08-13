https://static.news.ru/photo/9bb3f380-bdf2-11e9-8d0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Политолог и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Шульман высказалась насчёт связи компьютерных игр и насилия в реальной жизни. Она назвала виртуальные развлечения великим социальным благом.

Как известно социальным наукам, компьютерные игры — великий фактор снижения преступности, особенно молодёжной. Есть обывательская логика, согласно которой так называемые жестокие игры, игры с насилием провоцируют насилие реальное. Насмотрелся, наигрался и на улицу пошёл, — объяснила Шульман.

По её словам, в реальности происходит наоборот, что демонстрируют большие данные в разных странах мира. Политолог считает, что люди, которые играют в игры, «не совершают преступлений, не болтаются по улицам и даже дома у себя не шумят с 23 до 6 часов».

Лучший российский политолог о компьютерных играх pic.twitter.com/gNIolMz8tX — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 13 августа 2019 г.

Однако у увлечения играми всё же имеются негативные последствия — оно приводит к ожирению. При этом Шульман уверяет, что игровая индустрия развивается очень бурно и даёт новые рабочие места нового века.

Поэтому любое избавление от бессмысленного государственного прессинга можно только приветствовать, — подытожила политолог.

Ранее News.ru сообщил, что президент США Дональд Трамп вскоре после стрельбы в магазине Техаса осудил жестокие видеоигры, обвинив их и Интернет в «романтизации насилия».

Через несколько дней компания Walmart, в одном из магазинов которой и случилась трагедия, уведомила сотрудников о необходимости убрать из отделов вывески и дисплеи, показывающие насильственные изображения или агрессивное поведение. Под запрет в основном попала реклама жестоких игр.