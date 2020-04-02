После выхода прошлогодней Resident Evil 2 тематические издания в один голос начали вторить, что Capcom задрала новую, куда более высокую планку качества для ремейков. И это действительно так — мало какая студия может провести столь кропотливую работу над переосмыслением оригинала, порадовав и поклонников культовой серии, и новичков, которые не были с ней знакомы до этого.

Успех RE 2 (2019), в свою очередь, определил, как будет развиваться франшиза между релизами её основных частей — в выходе новых ремейков никто больше не сомневался. Многие игроки предполагали, что следующим проектом подобного типа станет Resident Evil 3: Nemesis, и в декабре 2019 года Capcom подтвердила слухи. Дебютный трейлер обещал возвращение в обновлённый Раккун-сити, встречу со старыми знакомыми (но с новой внешностью) и сражения с одним из самых запоминающихся врагов в истории игр.

Удалось ли Capcom повторить успех ремейка Resident Evil 2? Узнайте в обзоре NEWS.ru.

Всё, как в 1999-ом

Основная завязка ремейка осталась прежней. Действие игры разворачивается до и после второй части, поэтому RE 3 одновременно выступает и как приквел, и как сиквел. Бывший член спецотряда S.T.A.R.S. Джилл Валентайн из-за своего расследования о корпорации Umbrella остаётся в Раккун-сити. Успешно выбраться из него девушка не успевает — вспышка T-вируса, нового типа биологического оружия, ввергает город в хаос, превратив большинство жителей в зомби. Побегу Джилл из города и посвящена Resident Evil 3.

Resident Evil 3

С самых первых минут становится предельно ясно, что в геймплейном плане ремейк третьей части, как и оригинал, значительно отличается от второй. Игроков ждёт больше кинематографического экшена, чем хоррора, что явно демонстрирует эпизод с первой встречей Джилл и Немезиса в самом начале прохождения. На смену тёмным и неуютным коридорам пришли просторные улицы Раккун-сити, освещённые неоновыми вывесками.

Основная цель героини способствовала и изменению темпа игры по сравнению с RE 2: вместо вдумчивого изучения локаций и поиска предметов Джилл, как ураган, пронесётся по маршруту спасения, редко задерживаясь в какой-либо части города и не испытывая нехватку патронов.

Resident Evil 3

Для этого разработчики также добавили (или, если вспоминать оригинальную третью часть, вернули) уклонения. Механика оказалась весьма полезной, особенно в битвах с Немезисом, однако потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к таймингу. За удачное уклонение игра наградит геймера коротким замедлением времени при прицеливании. Бэктрекинга как такого теперь практически нет. Игрокам будут попадаться задания, такие как «найти пожарный шланг» или «найти карту доступа», но их будет очень мало.

Capcom Руки-ножницы

В чём третья часть получилась лучше второй, так это в проработке персонажей. Главные герои Джилл Валентайн и Карлос Оливейра смотрятся гораздо органичнее и ощущаются как более прописанные персонажи, нежели Леон и Клэр из прошлой игры. К тому же роль наёмника U.B.C.S. авторы расширили, и в итоге протагонист получил гораздо больше игрового времени в отличие от оригинала.

Resident Evil 3

Подход Capcom к проработке персонажей отразился и на второстепенных героях, вроде Брэда Викерса и Николая Зиновьева. Сослуживца Джилл разработчики лишили трусливой натуры, а вот злодею доработали мотивацию, и теперь наблюдать за его действиями стало интереснее.

Главной фишкой и «пугалкой» оригинальной Resident Evil 3 был Немезис (не зря его имя добавили в название). Монстр, который преследовал Джилл всю игру, бегал быстрее главной героини, в ближнем бою активно использовал захваты и щупальце, иногда носил с собой ракетную пусковую установку и, самое главное, мог спокойно перемещаться за девушкой в новую локацию, чего не могли делать другие враги.

В ремейке Немезис, к сожалению, уже не ощущается как невероятная угроза. Его появления в игре немногочисленны и строго заскриптованы, а сражения с ним не вызывают никаких трудностей. Конечно, его щупальце, возможность совершить скачок на несколько метров и появиться прямо перед игроком, будут раздражать, но лекарством от злости станут вышеупомянутые уклонения. Они помогут избежать боя и быстро оторваться от монстра. Игроки могут с ним сразиться и даже получить соответствующее достижение, но лучше приберечь силы для предусмотренных сюжетов битв с боссом.

Resident Evil 3

Если в ремейке Resident Evil 2 разработчики резали контент, иногда сдерживая себя, то в Resident Evil 3 они прошлись по полной. Из игры убрали не только знаменитый режим «Наёмники», альтернативную концовку и вариативность прохождения, но и часть сюжета, знаковые локации, практически все головоломки и даже боссов, оставив только (!) Немезиса.

Почему Capcom так сделала, узнать наверняка не удастся, но, скорее всего, проблема заключалась в банальной нехватке времени. Компания надеялась выпустить проект как можно скорее и поэтому пожертвовала ненужным, по её мнению, контентом. Однако стоит признать, что из оставшихся частей авторы слепили достойный и, самое главное, цельный продукт с изменённой историей франшизы и приятными отсылками к предшественнику.

Resident Evil 3 получился не столь впечатляющим, как ремейк второй части. Графически игра ничем не отличается от предшественника, её прохождение занимает около четырёх часов на среднем уровнем сложности. Режим «Наёмники» для увеличения игрового времени разработчики не добавили (правда, есть многопользовательская Resident Evil: Resistance, но о ней нужно говорить отдельно), а смена направления с ужастика на боевик может отпугнуть некоторых игроков.

У Capcom получился увлекательный приключенческий боевик с хорошим сюжетом, крутыми сценами и запоминающимися персонажами. Но в случае с Resident Evil 3 он гораздо гармоничнее смотрится как дополнение прошлогоднего ремейка, а не самостоятельная игра.