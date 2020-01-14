https://static.news.ru/photo/f8bd7a4e-3771-11ea-93e8-fa163e074e61_660.jpg Немезис Фото: Capcom

Компания Capcom выпустила новый трейлер ремейка survival horror Resident Evil. Ролик в основном сосредоточен на главном злодее — Немезисе, экспериментальном оружии Umbrella, чья главная задача заключается в ликвидации членов отряда S.T.A.R.S.

Разработчики также опубликовали скриншоты с ключевыми персонажами игры. Главной героиней RE3 станет Джилл Валентайн, бывший член спецотряда S.T.A.R.S., которая решает выбраться из Раккун-сити после того, как город наводнили зомби и другие монстры.

Ремейк Resident Evil 3 поступит в продажу 3 апреля на PC, PS4 и Xbox One. В качестве бонуса игроки получат кооперативную игру Resident Evil Resistance.

Ранее Crystal Dynamics объявила о переносе супергеройского экшена Marvel’s Avengers. Новой датой релиза стало 4 сентября, писал NEWS.ru.