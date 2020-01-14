https://static.news.ru/photo/f2e501aa-36db-11ea-a0b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Square Enix

Студия Crystal Dynamics объявила о переносе супергеройского экшена Marvel’s Avengers. Новой датой релиза стало 4 сентября.

По словам руководителей студии Скота Амоса (Scot Amos) и Рона Розенберга (Ron Rosenberg), разработчикам потребуется дополнительное время на полировку тайтла, что,s он мог соответствовать «высоким стандартам, которых ожидают и заслуживают поклонники». Авторы также принесли игрокам извинения, отметив , что ожидание будет того стоить.

Marvel’s Avengers предложит оригинальную историю с кооперативом на четверых человек. На старте будут доступны только пять героев (Железный Человек, Капитан Америка, Тор, Халк и Чёрная Вдова), но в будущем в качестве DLC появятся и новые.

Над проектом работают творческий директор Шон Эскейг (бывший сотрудник студии Naughty Dog) вместе с актёрами озвучивания Ноланом Нортом (Натан Дрейк из Uncharted), Троем Бейкером (Джоэл из «Одни из нас») и Лорой Бэйли (Кейт Диаз из Gears of War 4).

Marvel’s Avengers будет доступна на PC, PS4, Xbox One и Stadia. Все дополнения будут бесплатными. Владельцы PS4 смогут первыми принять участие в бета-тестировании.

Ранее глава Xbox, игрового бренда Microsoft, Фил Спенсер подтвердил участие компании в выставке E3 2020. Разработчики усердно ведут подготовку к летней презентации, писал NEWS.ru. В то же время Sony пропустит мероприятие второй год подряд.