https://static.news.ru/photo/f6642f24-36a2-11ea-ac5b-fa163e074e61_660.jpg Фото: E3 Expo/facebook.com

Компания Sony официально подтвердила, что не приедет на игровую выставку E3 2020. Разработчики не считают, что площадка подойдёт для реализации их планов на текущий год.

Вместо E3 2020 Sony посетит «сотни» потребительских мероприятий, чтобы продемонстрировать предстоящие игры для PS4 и PS5. Как заявили в компании, они стремятся к тому, чтобы поклонники чувствовали себя частью семьи PlayStation и имели доступ к своему любимому контент.

Чуть ранее Sony анонсировала мероприятие PlayStation Experience, приуроченное к 25-летию игрового бренда. Оно продлится с 14 января по 16 февраля, и, как считают пользователи, станет площадкой для полноценной презентации консоли следующего поколения PS5.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Bethseda выпустила патч для классических Doom и Doom 2. Разработчики добавили несколько улучшений, в том числе и поддержку 60 FPS.