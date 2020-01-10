https://static.news.ru/photo/7cd17d3c-3388-11ea-8c3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: slayersclub.bethesda.net

Компания Bethseda выпустила патч для классических Doom и Doom 2. Разработчики добавили несколько улучшений, в том числе и поддержку 60 FPS.

Шутеры также получили поддержку дополнений, возможность сделать быстрое сохранение и загрузку, начать любой уровень, выбрать оружие через D-pad («крестовину») контроллера. Кроме того, Bethseda улучшила оптимизацию и исправила некоторые ошибки.

20 марта Bethesda и студия id Software выпустит следующую часть серии, DOOM Eternal, на PC, PS4 и Xbox One. Владельцы Nintendo Switch получат доступ к игре позднее.

В конце ноября министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал, как чуть не стал игроманом из-за Doom.

С другими игровыми проектами, которые выйдут в 2020 году, можно ознакомиться в специальном материале NEWS.ru.