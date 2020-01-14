https://static.news.ru/photo/1e92a25a-36b2-11ea-b632-fa163e074e61_660.jpg Фил Спенсер Фото: Windows Central

Глава Xbox, игрового бренда Microsoft, Фил Спенсер подтвердил участие компании в выставке E3 2020. Разработчики усердно ведут подготовку к летней презентации.

Наша художественная форма движима творчеством и техническим прогрессом. 2020 год — это знаковый год в этом путешествии для команды Xbox, — заявил Спенсер.

В то же время, как писал ранее NEWS.ru, Sony, главный конкурент Microsoft в грядущем новом этапе войны консолей, не приедет на выставку E3 2020. Компания пропустит крупнейшее игровое мероприятие второй год подряд.

В середине декабря Microsoft в рамках The Game Awards 2019 показала консоль следующего поколения — Xbox Series X. Новинка поступит в продажу в конце 2020 года.