https://static.news.ru/photo/4263cbf8-5bcb-11ea-a60a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Beautiful Desolation

Независимая студия — разработчик игр The Brotherhood обратилась к людям, бесплатно скачавшим их постапокалиптический квест Beautiful Desolation, с просьбой о материальной поддержке проекта.

Обращение студии опубликовано в Twitter. Авторы игры уверяют, что со среды, 26 февраля, Beautiful Desolation нелегально скачали 50 тысяч раз. Если бы аналогичное количество пользователей купило игру, она вышла бы в топ продаж сервиса Steam.

Если вы поддержите проект, хотя бы купив саундтрек, это серьёзно помогло бы нам в создании новых игр. The Brotherhood — это буквально всего два парня, которые сидят и пытаются конкурировать с большими студиями, у которых большие бюджеты. От всего сердца просим, если вы играете в игру и наслаждаетесь ею, закиньте нам пару баксов, — гласит обращение разработчиков.

The Brotherhood пообещала всем, кто материально поддержит игру, «не задавать лишних вопросов» по поводу нелегальных скачиваний.

Как ранее писал NEWS.ru, студия 4A Games с помощью «пасхального яйца» в шутере Metro: Exodus помогла одному из игроков сделать предложение своей девушке.