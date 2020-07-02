NBA 2K21 для PS5 и Xbox Series X будет дороже версии для текущих консолей

https://static.news.ru/photo/5e41e274-bc74-11ea-944a-fa163e074e61_660.jpg Фото: 2K Sports

Издатель 2K объявил рекомендованные цены для баскетбольного симулятора NBA 2K21. Игра обойдётся будущим владельцам PS5 и Xbox Series в $70, что на 10 долларов больше, чем за версия для текущего поколения консолей.

Цены для Европы будут следующими — £65 и £60 соответственно. Объявленная издателем стоимость показывает потенциальное увеличение на рынке стоимости игр для консолей. Аналитики считают, что рост цен связан с затратами на производство новых устройств.

NBA 2K21 был одним из проектов, показанных на дебютной игровой презентации PlayStation 5. Версия для PS4 и Xbox One выйдет 4 сентября, в то время как на новых консолях симулятор станет доступен в день их релиза.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Capcom поделилась новыми деталями о хорроре Resident Evil Village. Как заметили разработчики, игра завершит историю, начатую в седьмой части.