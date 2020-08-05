Microsoft опровергла планы о ликвидации Xbox Live Gold

https://static.news.ru/photo/72976ce8-d74b-11ea-8d8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Представители Microsoft заявили, что не намерены избавляться от Xbox Live Gold и делать его бесплатным. Данные слухи неоднократно распространяли различные источник. Однако в компании их полностью опровергли.

Есть версия, что таким способом Microsoft намерена создать интригу вокруг своего продукта, так как многие компании неоднократно были замечены за публичным опровержением перед анонсом.

Авторы портала «Игромания» предполагают , что бесплатный онлайн на консолях всё же может появится, но лишь в ограниченном варианте. К примеру, на PlayStation 4 и Nintendo Switch невозможно без проблем играть в условно-бесплатные проекты вроде Fortnite, Warface и Smite без подписки.

Как писал NEWS.ru, в конце апреля 2020 года число подписчиков Xbox Game Pass достигло 10 млн человек. Однако выручка от игр по сравнению с аналогичным периодом 2019 года уменьшилась на 1%.