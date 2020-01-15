https://static.news.ru/photo/2f17ff46-377d-11ea-bfe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: MetroVideoGame/twitter.com

Epic Games подвела итоги дебютного года в сервисе Epic Games Store. Компания поделилась данными о самых продаваемых играх в России.

Первое место занял постапокалиптический шутер «Metro: Исход». На втором месте расположилась Borderlands 3, а замыкает тройку лидеров вестерн Red Dead Redemption 2. С полным списком топ-10 можно ознакомиться ниже:

«Metro: Исход» Borderlands 3 Red Dead Redemption 2 «Detroit: Стать человеком» World War Z The Division 2 The Outer Worlds Satisfactory Phoenix Point ANNO 1800 Control

Число зарегистрированных пользователей Epic Games, включая владельцев консолей, преодолело отметку в 300 млн. При этом аудитория сервиса на начало января составила 108 млн человек, сообщает DTF. Кроме того, Epic Games сообщила, что продолжит акцию по бесплатной раздаче игр в 2020 году.

Ранее NEWS.ru рассказал, что запасы комплектов шлема виртуальной реальности Valve Index практически закончились по всему миру. На данный момент устройство частично доступно только в одном регионе — Японии.