Epic Games подвела итоги дебютного года в сервисе Epic Games Store. Компания поделилась данными о самых продаваемых играх в России.
Первое место занял постапокалиптический шутер «Metro: Исход». На втором месте расположилась Borderlands 3, а замыкает тройку лидеров вестерн Red Dead Redemption 2. С полным списком топ-10 можно ознакомиться ниже:
- «Metro: Исход»
- Borderlands 3
- Red Dead Redemption 2
- «Detroit: Стать человеком»
- World War Z
- The Division 2
- The Outer Worlds
- Satisfactory
- Phoenix Point
- ANNO 1800
- Control
Число зарегистрированных пользователей Epic Games, включая владельцев консолей, преодолело отметку в 300 млн. При этом аудитория сервиса на начало января составила 108 млн человек,
Ранее NEWS.ru рассказал, что запасы комплектов шлема виртуальной реальности Valve Index практически закончились по всему миру. На данный момент устройство частично доступно только в одном регионе — Японии.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен