Фото: MetroVideoGame/twitter.com

Epic Games подвела итоги дебютного года в сервисе Epic Games Store. Компания поделилась данными о самых продаваемых играх в России.

Первое место занял постапокалиптический шутер «Metro: Исход». На втором месте расположилась Borderlands 3, а замыкает тройку лидеров вестерн Red Dead Redemption 2. С полным списком топ-10 можно ознакомиться ниже:

  1. «Metro: Исход»
  2. Borderlands 3
  3. Red Dead Redemption 2
  4. «Detroit: Стать человеком»
  5. World War Z
  6. The Division 2
  7. The Outer Worlds
  8. Satisfactory
  9. Phoenix Point
  10. ANNO 1800
  11. Control

Число зарегистрированных пользователей Epic Games, включая владельцев консолей, преодолело отметку в 300 млн. При этом аудитория сервиса на начало января составила 108 млн человек, сообщает DTF. Кроме того, Epic Games сообщила, что продолжит акцию по бесплатной раздаче игр в 2020 году.

Ранее NEWS.ru рассказал, что запасы комплектов шлема виртуальной реальности Valve Index практически закончились по всему миру. На данный момент устройство частично доступно только в одном регионе — Японии.

 

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