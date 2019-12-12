Компания Nintendo в рамках The Game Awards 2019 анонсировала дополнение Rise of the Phoenix для Marvel Ultimate Alliance 3. Трейлер прилагается.
Игроки смогут сыграть за четырёх новых персонажей (Феникса, Гамбита, Айсмена и Кейбла), опробовать новый режим Danger Room Mode и дополнительные Gauntlet-миссии.
Дополнение станет доступно на Nintendo Switch 23 декабря.
Ранее NEWS.ru рассказал, что суммарные расходы геймеров на микротранзакции в мобильных играх составили $41,5 млрд долларов за год. Отчёт платформы Liftoff учитывал данные в период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019 года.
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