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Суммарные расходы геймеров на микротранзакции в мобильных играх составили $41,5 млрд долларов за год. Отчёт платформы Liftoff учитывал данные в период с 1 сентября 2018-го по 31 августа 2019 года.

iOS-пользователи за год потратили больше, чем владельцы устройств под управлением Android — $22,51 млрд и $18,94 млрд соответственно. Общая сумма оказалась на 4,27% больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом...