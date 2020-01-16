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Редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что экшен Horizon Zero Dawn, который позиционируется как эксклюзив PS4, выйдет на PC. Релиз игры должен состояться в 2020 году.

Информацию подтвердили три источника, знакомые с планами Sony. Horizon Zero Dawn будет сразу доступна как в Steam, так и в Epic Games Store, хотя, по словам Шрайера , решение о выпуске приключенческого боевика одновременно в двух сервисах пока неокончательное.

Летом 2020 года PC-игроки также получат Death Stranding, которая, к слову, разработана на том же движке, Decima Engine, что и проект Guerrilla Games.

Ранее NEWS.ru рассказал, что издатель Deep Silver и студия 4A Games объявили о выходе сборника Metro Redux («Метро 2033. Возвращение») на Nintendo Switch. Игра станет доступна 28 февраля.