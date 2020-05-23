Королевой нового трейлера Mortal Kombat XI стала четырёхрукая Шива

Разработчики файтинга Mortal Kombat XI вернули четырёхрукую Шиву в список игровых персонажей. Ей посвятили новый трейлер знаменитого боевика.
Шива впервые появилась в третьей части франшизы. Авторы хотели дать фанатам возможность «подраться» в роли персонажа-шокана, а также разнообразить эту расу четырёхруких бойцов,
Судя по трейлеру, Шива является грозным соперником. Она не знает жалости, расправляется с врагами с помощью своей огромной силы.
Героиня появится в грядущем обновлении MK — Aftermath, которое станет доступно 26 мая 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что съёмки экранизации видеоигры Mortal Kombat официально окончены. Премьера картины запланирована на 2021 год.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен