Королевой нового трейлера Mortal Kombat XI стала четырёхрукая Шива

https://static.news.ru/photo/efd23672-9dc4-11ea-a876-fa163e074e61_660.jpg Фото: mortalkombat.com

Разработчики файтинга Mortal Kombat XI вернули четырёхрукую Шиву в список игровых персонажей. Ей посвятили новый трейлер знаменитого боевика.

Шива впервые появилась в третьей части франшизы. Авторы хотели дать фанатам возможность «подраться» в роли персонажа-шокана, а также разнообразить эту расу четырёхруких бойцов, пишет портал 3DNews. Последний раз Шива появилась в качестве игрового персонажа в Mortal Kombat: Armageddon в 2006 году.

Судя по трейлеру, Шива является грозным соперником. Она не знает жалости, расправляется с врагами с помощью своей огромной силы.

Героиня появится в грядущем обновлении MK — Aftermath, которое станет доступно 26 мая 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что съёмки экранизации видеоигры Mortal Kombat официально окончены. Премьера картины запланирована на 2021 год.