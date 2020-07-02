Капитан Америка прибыл в Fortnite

https://static.news.ru/photo/9d5a69c2-bd05-11ea-9251-fa163e074e61_660.jpg Фото: Epic Games

Компания Epic Games добавила экипировку Капитана Америка в Fortnite. Игроки могут получить её во внутриигровом магазине.

При покупке скина геймеры также получат фирменный щит Капитана, который можно носить на спине и использовать в качестве кирки. Разработчики вместе с экипировкой герою добавили и новую эмоцию — «Салют героям» — в рамках празднования Дня независимости в США,

Ранее NEWS.ru рассказал, что Epic Games выпустила новый трейлер Fortnite, приуроченный к началу третьего сезона второй главы «Покорители волн». Ролик посвящён водной тематике, и в нём даже появился Аквамен Джейсона Момоа, чей образ будет доступен в боевом пропуске.

Компанию супергерою составят робокот и инженер-гений Джулс с механической совой. Разработчики также добавят в игру плавучий штаб, новые районы и транспорт (включая возможность оседлать акулу) и возможность создать собственный зонт, который к концу сезона обретёт уникальный вид.