Аквамен появился в трейлере третьего сезона второй главы Fortnite

https://static.news.ru/photo/fd6942aa-b073-11ea-8e35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Epic Games

Компания Epic Games выпустила новый трейлер Fortnite, приуроченный к началу третьего сезона второй главы «Покорители волн». Ролик посвящён водной тематике, и в нём даже появился Аквамен Джейсона Момоа, чей образ будет доступен в боевом пропуске.

Компанию супергерою составят робокот и инженер-гений Джулс с механической совой. Разработчики также добавят в игру плавучий штаб, новые районы и транспорт (включая возможность оседлать акулу) и возможность создать собственный зонт, который к концу сезона обретёт уникальный вид.

Вторая глава стартует сегодня, 17 июля.

Epic Games также готовится привлечь $750 млн инвестиций. Сделка способствует увеличению оценочной стоимости фирмы с $15 до $17 млрд. В предстоящем раунде примут участие как новые инвесторы — T. Rowe Price Group Inc. и Baillie Gifford, так и старые, вроде KKR & Co. Раунд финансирования ещё не завершён, поэтому некоторые детали могут измениться.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Warner Bros. проведёт свой аналог фестиваля Comic Con — DC FanDome. Он пройдёт онлайн 22 августа.

Зрители фестиваля получат возможность узнать больше о продолжении фильма «Чудо-женщина», «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном и «Отряде самоубийц», постановщиком которого выступил Джеймс Ганн. Кроме того, организаторы проведут разговор о режиссёрской версии «Лиге справедливости» Зака Снайдера, «Аквамене» и «Шазаме».