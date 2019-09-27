https://static.news.ru/photo/3d3e73f0-e1df-11e9-8556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Крупнейшая в России выставка интерактивных развлечений «ИгроМир 2019» пройдёт в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо». Вместе с ней посетители мероприятия смогут посетить шестой фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 2019.

Игровая выставка состоится в столице в 14-й раз. Участниками «ИгроМира» станут такие крупные компании, как Sony, Microsoft, Ubisoft, Blizzard Entertainment, Nintendo, CD PROJEKT RED и «Бука». Поклонников игр ждёт презентация DOOM Eternal, Cyberpunk 2077, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, Watch Dogs: Legion и многих других.

В рамках Comic Con Russia режиссёр Фёдор Бондарчук и исполнители главных ролей Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов и Юрий Борисов представят фильм «Вторжение», а в кинозале фестиваля пройдут предпремьерные показы комедии «Арахисовый сокол» с Шайей ЛаБафом и аниме Макото Синкая «Дитя природы».

Звёздными гостями мероприятий станут звезда «Шерлока» Эндрю Скотт, Мадс Миккельсен, знакомый зрителям по сериалу «Ганнибал» и фильмам «Доктор Стрэндж», «Казино „Рояль“», а также японский геймдизайнер Хидео Кодзима, который представит один из самых ожидаемых игровых релизов года Death Stranding.

«ИгроМир 2019» и Comic Con Russia 2019 пройдут с 3 по 6 октября.

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