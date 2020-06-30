Игроки в Minecraft создали виртуальный участок для голосования

https://static.news.ru/photo/817615a8-bad0-11ea-b25c-fa163e074e61_660.jpg Фото: microsoft.com

Энтузиасты создали в Minecraft избирательный участок для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Они назвали его «первым виртуальным пунктом голосования для себя и единомышленников».

Игроки решили создать участок в Minecraft, потому что они ещё не достигли совершеннолетия и не могут принять участие в мероприятии. По словам авторов проекта, на локации можно встретить волонтёры, найти маски, а также попасть в кабинки, где расположены бюллетени.

Из-за пандемии коронавируса голосование, которое должно было состояться 22 апреля, власти перенесли на 1 июля. При этом фактически голосовать можно будет всю неделю с 25 июня по 1 июля. В бюллетенях избирателям предлагается только два варианта ответа: «Да» и «Нет».

Ранее NEWS.ru рассказал, что пользователь под псевдонимом Janisko потратил два года на воссоздание Чернобыля в Minecraft. Первая из запланированной серии карт получила название Chernobyl Universe («Вселенная Чернобыля»).