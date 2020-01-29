https://static.news.ru/photo/213f47a4-4294-11ea-8b6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: battle.net

Blizzard выпустила Warcraft 3: Reforged, обновлённую версию игры 2002 года, однако многие игроки остались недовольны её качеством. Пользователи обрушили рейтинг стратегии на Metacritic, оставив десятки гневных комментариев о многочисленных багах и визуальном даунгрейде.

Пользователь YouTube GyLala опубликовал ролик, в котором сравнил заставки из финальной версии Warcraft 3 Reforged и демоверсии с Blizzcon 2018, чтобы наглядно показать снижение качества и отсутствие заявленной разработчиками кинематографичности.

Игроки также жалуются на многочисленные ошибки, вылеты и плохую оптимизацию. Одни не могут начать прохождение кампании, другие — сыграть с друзьями или присоединиться к чей-то партии, третьи — играть офлайн из-за того, что система сама авторизуется.

wtf #Blizzard warcraft 3 reforged is a complete nightmare, match making still buggy (match found but game doesn't start), campaigns wont start (always gettin an insta defeat screen).. so basically i paid 30 for nice menu music?? #wc3reforged #Warcraft3 — Lightart (@Lightarttv) January 29, 2020

На момент написания заметки пользовательский рейтинг Warcraft 3: Reforged составлял 2,4 балла из 10.

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