Пользователь YouTube GyLala опубликовал ролик, в котором сравнил заставки из финальной версии Warcraft 3 Reforged и демоверсии с Blizzcon 2018, чтобы наглядно показать снижение качества и отсутствие заявленной разработчиками кинематографичности.

Игроки также жалуются на многочисленные ошибки, вылеты и плохую оптимизацию. Одни не могут начать прохождение кампании, другие — сыграть с друзьями или присоединиться к чей-то партии, третьи — играть офлайн из-за того, что система сама авторизуется.