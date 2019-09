Студия Respawn представила проект для виртуальной реальности. Им стал VR-шутер Medal of Honor: Above and Beyond, который вернёт игроков на поля сражений Второй мировой.

Главным героем боевика станет агент Управления стратегических служб. Действие сюжетной кампании развернётся как на суше, так и в воздухе и на море. Игрокам предстоит посетить Францию до высадки в Нормандии,...