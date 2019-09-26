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Исследование сервиса «Яндекс.Деньги» показало, что шесть из десяти российских геймеров в России тратят сбережения на покупку новых видеоигр, а также жертвуют средства стримерам.

Уровень дохода у 70% любителей игр — выше среднего, и лишь у 24% ежемесячная зарплата не превышает 30 тысяч рублей. В исследовании отмечается, что ядром игровой аудитории являются 37% россиян с ежемесячным доходом от 30 до 50 тысяч рублей, около 18% зарабатывают от 50 до 80 тысяч рублей, а 11% — от 80 до 100 тысяч рублей. Около 5% оказались безработными.

Среди опрошенных треть геймеров тратят на игры до тысячи рублей в месяц, 5% — свыше пяти тысяч рублей, передаёт « Полит Эксперт ».

Многие предпочитают пользоваться сервисами электронных денег для покупки новинок или отправления доната стримерам. Чаще всего они прибегают к услугам «Яндекс.Деньги», QIWI и PayPal.

Ранее News.ru писал, что почти половина жителей России (48%) никогда не играли в видеоигры. Действующих геймеров в стране насчитывается 19%, бывших — 33%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. По данным исследования, наиболее популярны видеоигры среди молодого поколения до 34 лет. При этом среди категории от 18 до 24 лет зафиксированы самые большие траты (1456 рублей в месяц) и время, проведённое за игрой в неделю (восемь часов). Самыми любимыми играми среди россиян оказались World of Tanks (11%), «Пасьянс» (7%) и «Сокровища пиратов» (4%).