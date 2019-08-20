Финскую студию Remedy Entertainment знает буквально каждый игрок. Своей славой разработчики прежде всего обязаны культовому экшену Max Payne, главными особенностями которого стала потрясающая нуарная атмосфера, bullet-time и, разумеется, лицо Сэма Лейка, креативного директора и сценариста.

Вскоре после этого финны взялись за продолжение боевика, также получившего признание сообщества и критиков. Однако на следующие семь лет Remedy погрузилась в работу над новым IP, вдохновлённым сериалом «Твин Пикс» и творчеством Стивена Кинга, — Alan Wake. Затянувшаяся разработка в итоге сказалась на результате: от некоторых интересных игровых механик пришлось отказаться, а уровень графики и геймплейные решения авторов уже не соответствовали уровню современных проектов. Работу над продолжением пришлось отложить.

Студия решила развить сериальный формат повествования, применённый в Alan Wake, в Quantum Break. Вместе с игровым процессом геймеры также получали цифровой сериал. Для этого Remedy обратилась к таким известным актёрам, как Шон Эшмор («Люди Икс»), Эйдан Гиллен («Игра престолов») и Доминик Монаган («Остаться в живых»). Мнения игровых журналистов разделились, но преимущественно проект получил высокие оценки.

Control с самого анонса оставалась игрой с не до конца понятной концепцией. Опробовавшие игру сравнивали её с фильмографией Дэвида Линча, «Секретными материалами» и даже Hellblade: Senua's Sacrifice. Remedy предпочла не раскрывать все особенности проекта, предоставив самим геймерам узнать о них по мере прохождения.

В связи со скорым выходом приключенческого экшена News.ru решил собрать в одной инфографике самую важную информацию о Control.