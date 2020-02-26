https://static.news.ru/photo/0aa4cef4-5876-11ea-b98c-fa163e074e61_660.jpg Фото: east.paxsite.com

Студия CD PROJEKT RED отказалась от участия в выставке PAX East 2020 из-за вспышки коронавируса COVID-19. Разработчики переживают за здоровье сотрудников.

I just found out my team is cancelling our PAX East trip so I will NOT be at PAX East as previously planned.



I should still be at GDC though! — ï¼³ï½ï½ ï½ï½ï½ï½ï½ï½ ï¼¢ï½ï½ï½ ï½ (@NSSteph) February 25, 2020

По словам главы североамериканского отделения студии по связям с общественностью Стефани Майер, команда не планировала показывать на выставке ролевой экшен Cyberpunk 2077. Тем не менее CD PROJEKT RED всё ещё намерена посетить конференцию разработчиков игр Game Developers Conference (GDC) 2020.

От поездки на PAX East 2020 также отказалась PUBG Corp., автор знаменитой «королевской битвы». Студия планировала организовать встречу с поклонниками в одном из баров Бостона.

Мы отложим этот план для предстоящего ивента, пока ситуацию с коронавирусом не возьмут контроль и организация поездок не вернётся в нормальное русло, — заявила PUBG Corp.

PAX East 2020 пройдёт в Бостоне с 27 февраля по 1 марта.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony также решила отказаться от посещения PAX East 2020 из-за вспышки коронавируса.