Фото: callofduty.com

Компания Activision выпустила обновлённую версию игры Call of Duty: Modern Warfare 2 для PS4.

Игра доступна для PS Store в большинстве стран, включая США и Великобританию. В России ремастер Modern Warfare 2 не выйдет, как и первая часть игры.

SIE решили не продавать игру в российском PS Store. Мы с нетерпением ждём выхода игры в цифровом варианте для ПК в Battle.net и на консолях Xbox, — сообщается в Twitter Call of Duty Russia.

Версия для Xbox One и персональных компьютеров ожидается почти через месяц — 30 апреля. ПК-версия будет иметь неограниченный фреймрейт и поддержку мониторов с разрешением Ultra. На консолях игра работает с разрешением вплоть до 4K. Сообщается, что в ней улучшено качество текстур, анимации и аудиоэффектов.

NEWS.ru писал, что студия Obsidian Entertainment сообщила, что космическая ролевая игра The Outer Worlds выйдет на Nintendo Switch 5 июня. Она будет доступна как в цифровом виде, так и на картриджах. Игроки смогут скачать патч первого дня объёмом до 6 гигабайт. Он оптимизирует игровой процесс, исправит баги и добавит дополнительные текстуры высокого разрешения.

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