https://static.news.ru/photo/89c71c44-7385-11ea-93ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: callofduty.com

Компания Activision выпустила обновлённую версию игры Call of Duty: Modern Warfare 2 для PS4.

Игра доступна для PS Store в большинстве стран, включая США и Великобританию. В России ремастер Modern Warfare 2 не выйдет, как и первая часть игры.

SIE решили не продавать игру в российском PS Store. Мы с нетерпением ждём выхода игры в цифровом варианте для ПК в Battle.net и на консолях Xbox, — сообщается в Twitter Call of Duty Russia.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð¾ÑÑÑÑ Ð²ÑÐ¼ÑÑÐ»ÐµÐ½Ð½Ð°Ñ ÐºÐ°Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ñ 2009 Ð³Ð¾Ð´Ð°, Ð²Ð¾ÑÑÐ¾Ð·Ð´Ð°Ð½Ð½Ð°Ñ Ð² HD ÐºÐ°ÑÐµÑÑÐ²Ðµ. SIE ÑÐµÑÐ¸Ð»Ð¸ Ð½Ðµ Ð¿ÑÐ¾Ð´Ð°Ð²Ð°ÑÑ Ð¸Ð³ÑÑ Ð² ÑÐ¾ÑÑÐ¸Ð¹ÑÐºÐ¾Ð¼ PS Store. ÐÑ Ñ Ð½ÐµÑÐµÑÐ¿ÐµÐ½Ð¸ÐµÐ¼ Ð¶Ð´ÐµÐ¼ Ð²ÑÑ Ð¾Ð´Ð° Ð¸Ð³ÑÑ Ð² ÑÐ¸ÑÑÐ¾Ð²Ð¾Ð¼ Ð²Ð°ÑÐ¸Ð°Ð½ÑÐµ Ð´Ð»Ñ ÐÐ Ð² https://t.co/44Pv8h7lHL Ð¸ Ð½Ð° ÐºÐ¾Ð½ÑÐ¾Ð»ÑÑ Xbox — Call of Duty Russia (@CallofDutyRU) March 31, 2020

Версия для Xbox One и персональных компьютеров ожидается почти через месяц — 30 апреля. ПК-версия будет иметь неограниченный фреймрейт и поддержку мониторов с разрешением Ultra. На консолях игра работает с разрешением вплоть до 4K. Сообщается, что в ней улучшено качество текстур, анимации и аудиоэффектов.

NEWS.ru писал, что студия Obsidian Entertainment сообщила, что космическая ролевая игра The Outer Worlds выйдет на Nintendo Switch 5 июня. Она будет доступна как в цифровом виде, так и на картриджах. Игроки смогут скачать патч первого дня объёмом до 6 гигабайт. Он оптимизирует игровой процесс, исправит баги и добавит дополнительные текстуры высокого разрешения.