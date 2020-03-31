Версия для Xbox One и персональных компьютеров ожидается почти через месяц — 30 апреля. ПК-версия будет иметь неограниченный фреймрейт и поддержку мониторов с разрешением Ultra. На консолях игра работает с разрешением вплоть до 4K. Сообщается, что в ней улучшено качество текстур, анимации и аудиоэффектов.
NEWS.ru писал, что студия Obsidian Entertainment сообщила, что космическая ролевая игра The Outer Worlds выйдет на Nintendo Switch 5 июня. Она будет доступна как в цифровом виде, так и на картриджах. Игроки смогут скачать патч первого дня объёмом до 6 гигабайт. Он оптимизирует игровой процесс, исправит баги и добавит дополнительные текстуры высокого разрешения.