Блогер сыграл в DOOM и Skyrim при помощи теста на беременность

https://static.news.ru/photo/9bdc01d0-f047-11ea-820c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Foone/twitter.com

Американский блогер Foone Turing проанализировал мощность процессоров, встроенных в тесты на беременность, и смог запустить на них видеоигры DOOM и Skyrim.

Он рассказал, что электронные тесты работают на базе аналоговых и вся электроника в них нужна лишь для того, чтобы распознать результат и выдать его на маленький экранчик, пишет DTF.

В то же время в этом маленьком одноразовом устройстве, которое стоит около $5, стоит 8-битный процессор Holtek с 64 байтами памяти, способный работать на частотах 4 МГц и 8 МГц. Плюс в него встроены оперативная память, батарея и LCD-дисплей.

Foone сначала смог вывести на экран дисплея текст, затем видео. После чего показал, что будет, если попробовать на микрокомпьютере запустить классическую видеоигру DOOM и популярный Skyrim.

and it can't yet run doom. That's going to be way tricky, even cheating and having a modern desktop computer connected to it... but I CAN play back a doom video on it, which is kinda close?

(Using a different dithering method here so that you can see anything: doom is dark) pic.twitter.com/BhJLYkQlXp — foone (@Foone) September 5, 2020

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