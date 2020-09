Блогер сыграл в DOOM и Skyrim при помощи теста на беременность

Он рассказал, что электронные тесты работают на базе аналоговых и вся электроника в них нужна лишь для того, чтобы распознать результат и выдать его на маленький экранчик, пишет DTF.

В то же время в этом маленьком одноразовом устройстве, которое стоит около $5, стоит 8-битный процессор Holtek с 64 байтами памяти, способный работать на частотах 4 МГц и 8 МГц. Плюс в него встроены оперативная память, батарея и LCD-дисплей.

Foone сначала смог вывести на экран дисплея текст, затем видео. После чего показал, что будет, если попробовать на микрокомпьютере запустить классическую видеоигру DOOM и популярный Skyrim.