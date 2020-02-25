https://static.news.ru/photo/ab493236-57b4-11ea-b335-fa163e074e61_660.jpg Фото: Crowbar Collective

Студия Crowbar Collective назвала дату полноценного выхода Black Mesa, ремейка первой части Half-Life. Шутер покинет ранний доступ в сервисе Steam.

Black Mesa — это видеоигра, это наша видеоигра, у неё есть свои сильные стороны и свои недостатки. Как сказал Леонардо да Винчи: «Работа над произведением искусства никогда не может быть закончена, а может быть только заброшена», и хотя мы планируем полностью поддерживать эту игру после 1.0 с исправлением ошибок и более, она никогда не будет идеальной игрой, — говорят разработчики.

Работа над Black Mesa велась в течение 14 лет. Большая часть уровней стала доступна игрокам в 2015 году, и в последующие несколько лет команда работала над завершением мира Зен (Xen).

В середине февраля Valve объявила точную дату релиза Half-Life: Alyx. VR-экшен выйдет 23 марта, писал NEWS.ru.

Игроки, купившие шлем Valve Index до релиза Alyx, получат специальные бонусы: раскраски для оружия, игровой мир Half-Life: Alyx в домашнем мире SteamVR и тематический контент из Half-Life: Alyx для Counter-Strike: Global Offensive.