Анонсирована мобильная версия Battlefield

https://static.news.ru/photo/8e0b4812-a37b-11eb-8da7-96000091f725_660.jpg Фото: playstation.com

Серия шутеров Battlefield дебютирует на мобильных платформах iOS и Android, рассказал генеральный менеджер студии DICE Оскар Габриэльсон.

Также он рассказал о новой части серии, которая, по его словам, выйдет на новый уровень и продемонстрирует «невиданные масштабы». Она будет доступна на ПК и игровых консолях нового поколения — PlayStation 5, а также Xbox Series S и X. При этом он подчеркнул, что это — две разные игры.

Знайте, что это (мобильная версия. — NEWS.ru) отдельная игра. Эта игра разрабатывается специально для мобильных устройств и не имеет ничего общего с нашей новой игрой для ПК и консолей, — подчеркнул Габриэльсон, обращение которого опубликовано на сайте EA.

Полноценную игру разрабатывают Criterion Games, DICE LA и EA Gothenburg (бывшая Ghost Games), а шутер для смартфонов — Industrial Toys.

Он не назвал дату выхода новых игр, сообщив лишь, что они будут доступны «скоро».

Серия шутеров Battlefield появилась в 2002 году. Последняя игра — Battlefield V — вышла в 2018 году.

Накануне разработчик видеоигр Blizzard объявил о планах выпустить обновлённую версию известной игры Diablo 2 с улучшенной графикой и совместимостью с современными компьютерами и игровыми консолями.

Новая видеоигра будет доступна для владельцев ПК, Xbox One, а также серий S и X, PlayStation 4 и 5 и Nintendo Switсh. Точная дата выхода игры неизвестна, однако ожидается, что релиз состоится до конца 2021 года.