Авторы The Last of Us Part II не планируют выпускать дополнения

https://static.news.ru/photo/f82a65f0-b79c-11ea-85bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: psmedia.playstation.com

Творческий директор The Last of Us Part II Нил Дракманн в рамках подкаста Kinda Funny заявил, что у Naughty Dog нет планов по выпуску дополнения для игры, как это было с оригинальной игрой и самостоятельным DLC Left Behind («Оставшиеся позади»).

При этом гейм-дизайнер не дал однозначного ответа насчёт выхода мультиплеерной части сиквела. Дракман пошутил , что помнит, как студия работала над многопользовательскими играми, после чего жестом «закрыл рот на замок».

Первоначально Naughty Dog планировала выпустить вторую часть вместе с сетевым режимом, но в сентябре 2019 года уточнила, что отказывается от него в пользу качественной кампании с сильным сюжетом. Однако, как отметили тогда в студии, игроки могут получить что-то связанное с мультиплеером, но не как часть игры.

Ранее NEWS.ru рассказал, что The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») преодолела две важные отметки спустя два дня после релиза. Сиквел стал самой быстропродаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).