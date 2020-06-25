Игры

Авторы The Last of Us Part II не планируют выпускать дополнения

13:54, 26 июня 2020
Фото: psmedia.playstation.com

Творческий директор The Last of Us Part II Нил Дракманн в рамках подкаста Kinda Funny заявил, что у Naughty Dog нет планов по выпуску дополнения для игры, как это было с оригинальной игрой и самостоятельным DLC Left Behind («Оставшиеся позади»).

При этом гейм-дизайнер не дал однозначного ответа насчёт выхода мультиплеерной части сиквела. Дракман пошутил, что помнит, как студия работала над многопользовательскими играми, после чего жестом «закрыл рот на замок».

Первоначально Naughty Dog планировала выпустить вторую часть вместе с сетевым режимом, но в сентябре 2019 года уточнила, что отказывается от него в пользу качественной кампании с сильным сюжетом. Однако, как отметили тогда в студии, игроки могут получить что-то связанное с мультиплеером, но не как часть игры.

Ранее NEWS.ru рассказал, что The Last of Us Part II («Одни из нас: Часть II») преодолела две важные отметки спустя два дня после релиза. Сиквел стал самой быстропродаваемой игрой Sony в истории британской розницы, переняв пальму первенства у Uncharted 4: A Thief's End («Uncharted 4: Путь вора»).

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