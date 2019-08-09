https://static.news.ru/photo/80dc62ee-ba8d-11e9-a417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hazelight Games

Cтудия Hazelight Games рассказала о количестве проданных копий кооперативного приключенческого экшена A Way Out. Общий тираж игры превысил 2 млн экземпляров.

A Way Out has sold 2 (two!) million copies To all the millions of co-op fans out there, thank you for embracing the story of Leo and Vincent! We can’t wait to show our next awesome co-op game - we know you will go nuts! #AWayOut #2million — Hazelight Studios (@HazelightGames) 8 августа 2019 г.

Разработчики поблагодарили своих поклонников, добавив, что с нетерпением ждут, когда они смогут показать новый кооперативный проект, который «сведёт игроков с ума».

A Way Out вышла в марте 2018 года и получила высокие оценки от игроков и критиков. News.ru включил боевик в список лучших игр 2018 года и отметил, что он «очаровывает с первых минут и не отпускает до финальных титров».

Ранее News.ru рассказал, что американская компания Walmart уведомила сотрудников о необходимости убрать из магазинов вывески и дисплеи, показывающие насильственные изображения или агрессивное поведение. Под запрет в основном попала реклама жестоких видеоигр.