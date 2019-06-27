https://static.news.ru/photo/00f26302-98d8-11e9-9cb7-fa163e074e61_1024.jpg Huawei Mate X Фото: скриншот youtube.com

Компания Huawei сообщила, что складной смартфон Mate X появится на полках российских магазинов после старта продаж в мире. Релиз отложен из-за мобильных сетей пятого поколения (5G).

Время запуска зависит от развития сетей 5G, без которых потеряется важная часть пользовательского опыта. Поэтому в России мы всё ещё ведём дискуссии с операторами и государственными представителями и ждём финального решения, — пояснил вице-президент по маркетингу Huawei CBG в России, Центральной Азии и на Кавказе Эндрю Сюй.

Техническая разработка инновационного устройства уже завершена, но производитель продолжает работать над оптимизацией программного обеспечения. Как сообщал News.ru, Huawei приняла во внимание неудачный запуск складного устройства Samsung Galaxy Fold и не хочет «выпускать продукт, который бы разрушил их репутацию».

Старт глобальных продаж Mate X намечен на октябрь 2019 года, но Сюй не исключает, что дата запуска может измениться, сообщает РБК .

В середине марта Huawei получила сертификат CE для Huawei Mate X. Складное устройство компании стало первым 5G-смартфоном с обязательным стандартом для Евросоюза.