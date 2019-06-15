https://static.news.ru/photo/782697a6-8e8b-11e9-a8a8-fa163e074e61_1024.jpg Huawei Mate X Фото: Huawei Mate X/facebook.com

Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.

Как отметили в компании, сейчас она проводит всестороннее тестирование, чтобы убедиться, что устройство готово для потребителей. Кроме того, Huawei приняла во внимание неудачный запуск складного устройства Samsung Galaxy Fold.

Мы не хотим выпускать продукт, который бы разрушил нашу репутацию, — заявил CNBC представитель Huawei.

Другими возможными проблемами с запуском устройства стали внесение компании в чёрный список Минторга США и возникшие вследствие этого трудности с операционной системой Android. При этом CNBC считает, что Mate X будет поставляться с ОС от Google, поскольку девайс представили до конфликта. Однако, по утверждению The Wall Street Journal , этот вопрос всё ещё находится в стадии обсуждения.

Ранее News.ru рассказал, что некоторые пользователи начали жаловаться, что Huawei стали отображать рекламу на экране блокировки смартфонов. При этом, как отмечают обеспокоенные юзеры, производитель сделал это без предупреждения или соответствующего объявления.