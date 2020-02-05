https://static.news.ru/photo/4252c4fa-481d-11ea-8e31-fa163e074e61_660.jpg Фото: sony.ru

Компания Sony выпустит в России специальную версию плеера Walkman NW-A105. Его релиз был приурочен к 40-летию бренда.

Устройство, работающее под управлением Android, получило 3,6-дюймовый дисплей, цифровой усилитель S-Master HX и поддержку кодека LDAC для беспроводных наушников.

Sony также добавила специальный пользовательский интерфейс, имитирующий проигрывание аудиокассет. Юбилейный плеер поступит в продажу 7 февраля по цене 22 990 рублей.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Sony запустила страницу консоли следующего поколения PS5 на официальном сайте PlayStation. Она доступна в нескольких странах, в том числе и в России.