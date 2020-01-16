https://static.news.ru/photo/375c07f4-3905-11ea-89db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiaomi

Вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джейн объявил в Twitter, что POCO, суббренд китайской компании, станет независимым.

Excited to share: #POCO will now be an independent brand!



What started as a sub-brand within Xiaomi, has grown into its own identity. POCO F1 was an incredibly popular phone. We feel the time is right to let POCO operate on its own.



Join me in wishing @IndiaPOCO all the best. — Manu Kumar Jain (@manukumarjain) January 17, 2020

Рад поделиться: POCO станет независимым брендом. То, что начиналось как суббренд Xiaomi, переросло в самобытность. POCO F1 был невероятно популярным телефоном. Мы считаем, что настало время позволить POCO действовать самостоятельно, — написал Джейн.

Пользователи предполагают, что производитель в ближайшее время представит преемника Pocophone F1. Недавно в китайском ведомстве по товарным знакам было зарегистрировано название POCO F2.

Ранее NEWS.ru рассказал, что смартфоны китайской компании Xiaomi оказались самыми популярными среди россиян в 2019 году (на неё пришлось 30% переходов). На второй позиции разместилась продукция Samsung (20%), а замыкает тройку Apple (16%).