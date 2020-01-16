Рад поделиться: POCO станет независимым брендом. То, что начиналось как суббренд Xiaomi, переросло в самобытность. POCO F1 был невероятно популярным телефоном. Мы считаем, что настало время позволить POCO действовать самостоятельно, — написал Джейн.
Пользователи предполагают, что производитель в ближайшее время представит преемника Pocophone F1. Недавно в китайском ведомстве по товарным знакам было зарегистрировано название POCO F2.
Ранее NEWS.ru рассказал, что смартфоны китайской компании Xiaomi оказались самыми популярными среди россиян в 2019 году (на неё пришлось 30% переходов). На второй позиции разместилась продукция Samsung (20%), а замыкает тройку Apple (16%).