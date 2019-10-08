https://static.news.ru/photo/d325fcbc-e9d2-11e9-b025-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sudhanshu Ambhore/twitter.com

Компания Xiaomi провела в России демонстрацию нового смартфона Redmi Note 8 Pro. Отличительной особенностью устройства стала 64-мегапискельная камера со сверхвысоким разрешением.

Смартфон оснащён 6,53-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и каплевидным вырезом, селфи-камерой на 20 Мп, четверной основной камерой на 64, 8, 2 и 2 Мп, а также батареей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

Аппаратной основой устройства стали процессор MediaTek G90T, 6 Гб оперативной (впервые в линейке) и 64 и 128 Гб внутренней флеш-памяти. Смартфон также получил NFC-чип, порт USB Type-C, аудиоразъём 3,5 мм, технологию жидкостного охлаждения для мобильных игр и поддержку двух сим-карт.

Redmi Note 8 Pro поступит в продажу в трёх цветах в России 17 октября. Стоимость базовой версии смартфона (6/64 Гб) составит 17 990 руб.

Ранее News.ru рассказал, что Apple во второй половине сентября вернулась на третье место по продажам смартфонов в России. Компания вытеснила из топ-3 китайского производителя Xiaomi.