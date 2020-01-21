https://static.news.ru/photo/fb864630-3c20-11ea-a227-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Умные колонки с голосовым помощником «Алиса» получили новую функцию Владельцы устройств могут вызвать через них такси — теперь цифровой ассистент сделает заказ и сообщит, когда водитель будет у подъезда.

По словам разработчиков, пользователям при этом не потребуется доступ к смартфона. После запроса «Алиса, вызови такси» голосовой помощник уточнит адреса отправления и назначения и назовёт условия поездки. При желании пользователь таким же образом может попросить поменять тариф и форму оплаты.

Нововведение появилось в «Яндекс.Станции», «Станции Мини», колонках Irbis A и Prestigio SmartMate.

Ранее NEWS.ru рассказал, что «Яндекс.Такси» запустил функцию предзаказа автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге и ещё пяти городах России. Агрегатор предложит пользователям подать такси через 30 минут и до двух суток с момента заказа.