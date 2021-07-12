Суд отменил запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung в России
Сергей Князев
Сергей Князев
13:53, 17 марта 2022
Фото: pexels.com
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Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда, запретившего Samsung Electronics продавать в России 61 модель смартфонов Samsung с платёжным сервисом Samsung Pay, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Апелляционный суд полностью отменил решение суда первой инстанции и принял по делу новый судебный акт. Об этом же сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом разбирательства.
Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции, в иске Sqwin SA полностью отказано, — сказал собеседник агентства.
Как заявила управляющий партнер московского офиса Hogan Lovells Наталья Гуляева, представлявшая интересы Samsung, ответчики удовлетворены решением апелляционной инстанции. Комментарием истца агентство не располагает.
Ранее швейцарская компания Sqwin SA выступила против использования платёжного сервиса Samsung Pay в РФ. По версии компании, сервис нарушает её право на защищённое российским патентом изобретение «Система электронных платежей». В августе прошлого года корейскому производителю запретили продавать устройства с таким приложением, однако конкретные модели прописаны не были. В новое же решение вошли смартфоны, выпускаемые с 2017 года.