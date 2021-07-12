Суд отменил запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung в России

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Стоимость техники Apple заметно выросла в России за последние дни, а на фоне сообщений о прекращении продаж официальным магазином цена стала свободной. Так, на «Яндекс.Маркете» MacBook Pro с диагональю 16 дюймов продают за 1,138 миллиона рублей, узнали корреспонденты РИА Новости.

Серебристый MacBook Pro с жёстким диском на 1 терабайт и оперативной памятью 64 гигабайта выставлен на «Яндекс.Маркете» за 1,138 миллиона рублей с возможностью доставки курьером в день заказа. Такой же...